منتصر الزيات: "المخبر بدل ما يرد على التزوير عرض فيديو لى بمنصة رابعة"

كتب المحامى منتصر الزيات، المرشح الخاسر على منصب نقيب المحامين، اليوم الأربعاء، تدوينة على "فيس بوك"، ردًا على عرض فيديوهات له خلال مؤتمر صحفى بنقابة المحامين يظهر فيها "الزيات" على منصة اعتصام الإخوان برابعة العدوية، قائلا: "المخبر بدل ما يرد على اتهامات التزوير بيعرض فيديو لما طلعت على منصة رابعة، يعنى مخبر وخايب".

وأضاف الزيات: "يا مخبر كل الدنيا عارفة إنى طلعت على منصة رابعة.. بس افهم يا (....) يعنى لو عاوز تبلغ عنى يا سيدى الرد عليها سهل.. كان قبل 3 يوليو".

- بالصور.. سامح عاشور يعرض فيديوهات لمنتصر الزيات خلال مشاركته باعتصام رابعة

>