كاميرات المراقبة تكشف غموض مقتل خفير برصاص لصوص فى أسيوط

تمكن ضباط مباحث مركز منفلوط، من كشف غموض مقتل خفير لتصادف وجود كاميرات مراقبة بمنزل أحد الأشخاص فى نفس منطقة واقعة القتل.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ شرطة منفلوط منذ عدة أيام من مستشفى منفلوط المركزى، بوصول "ع.ح.ع" 60 سنة خفير ومقيم مجريس دائرة المركز مصاب بطلق نارى خرطوش بالرقبة، وتوفى عقب دخوله المستشفى.

على الفور تشكل فريق وخطة للبحث أسفرت نتائجها عن أن واقعة ارتكاب قتل المجنى عليه مسجلة على إحدى كاميرات المراقبة الخاصة بالمواطن "ا. ش.م" 45 سنة مدرس مقيم بحرى البلد دائرة المركز توضح استقلال ثلاثة أشخاص لدراجة بخارية وقيام اثنين منهما بالشروع فى سرقة إحدى الدراجات البخارية، وعدم تمكنهما لوجود جهاز إنذار لتلك الدراجة.

عقب انطلاق إنذار الدراجة، اختفى المتهمان داخل شادر فاكهة يتولى حراستها المجنى عليه، وحاول ضبطهما فقاما بقتله مستخدمين سلاحا ناريا كان بحوزتهما.

وأكدت تحريات المباحث من خلال عرض تلك المقاطع على بعض المصادر السرية على أن مرتكبى الواقعة، هم "م. س . ف" 27 سنة عاطل مسجل شقى خطر (سرقات عامة) سبق اتهامه فى 29 قضية (سرقة ـ مخدرات ـ إحراز سلاح ـ هتك عرض ـ سرقة بالإكراه)، و"و.م.ح" 25 سنة عاطل سبق اتهامه فى 11 قضية [سرقة ـ مخدرات ـ إحراز سلاح ـ سرقة بالإكراه]، و"ا.ق.س" 19 سنة عاطل، جميعهم مقيمون بندر ديروط.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين ارتكبوا الواقعة أثناء تواجدهم بدراجة بخارية لسرقة دراجة أخرى مملوكة لـ"م.ع.ج" 28 سنة حاصل على ليسانس مقيم بندر منفلوط وحال قيامهم بسرقتها وصدور صوت الإنذار اعترضهما الحارس الخصوصى المجنى عليه، فقام الأول بإطلاق عيار نارى عليه بالرقبة أصابته وتوفى متأثرًا بإصابته وفروا هاربين.

تم ضبط المتهمين الأول والثانى منذ أيام بمعرفة مباحث مركز دير مواس ـ فى قضية (سرقة بالإكراه وإطلاق أعيرة نارية) وبحوزتهم السلاح النارى المضبوط والدراجة البخارية المستخدمتان فى الواقعة .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثالث، وبمواجهته اعترف تفصيلا بارتكابه الواقعة وأن المتهمين الأول والثانى محبوسان بمركز دير مواس حالياً، تم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.