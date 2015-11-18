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قطع معدنية وأقنعة وأجندة بأحراز "مقتل ميادة أشرف"

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قطع معدنية وأقنعة وأجندة بأحراز "مقتل ميادة أشرف" قطع معدنية وأقنعة وأجندة بأحراز "مقتل ميادة أشرف"
استكملت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمى، المنعقدة بمحكمة أكاديمية الشرطة، عرض الأحراز فى قضية محاكمة 48 متهمًا فى "مقتل الصحفية ميادة أشرف" وفضت اليوم حرز خاص بالمتهم إسماعيل غالب الكيلانى الهيلفى حوى مظروف متوسط الحجم، به 4 "قناع قماش"، 2 أسود وأبيض مائل للاصفرار.

كما فضت حرز متهم متوفى، ضم مظروفين، أحدهما أبيض اللون به 4 قطع معدنية، صغيرة الحجم، تعذر على المحكمة تحديدها والثانى أبيض اللون بداخله قطعتين، من ذات المعدن .

كما أمرت المحكمة بإحضار الأجندة الخاصة، بالمتهم الخامس حاتم البدرى زغلول وفضها، تنفيذًا لطلب الدفاع، وتبين أن مدون بها أسماء وأرقام هواتف خاصة به وبيانات بمواعيد جلسات محاكمة وتأجيلات ولاحظت المحكمة بصحفية الأجندة المؤرخه الأحد 8 يونيو طلع الفتيل ممنوع الكى + ملح + أكسجين + بيتادين + ملح بيتادين + جلسرين 3 أيام،"إضافة إلى بيانات أخرى عرضتها المحكمة على الدفاع الذى علق على عدم وجود بيانات.

أسندت النيابة العامة للمتهمين وعددهم 48 بينهم 36 محبوسًا ارتكاب جرائم تولى قيادة فى جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والإتلاف العمد للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابى.

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مصر 365

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