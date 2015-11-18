محمود شعبان أثناء تجديد حبسه لـ"القاضى":"لا نريد أن يحكمنا إلا شرع الله"

أعرب أسامة الجوهرى، دفاع المتهمين فى قضية الجبهة السلفية، المحبوس على ذمتها 24 من قيادات الجبهة، عن استيائه مما قاله المتهم محمود شعبان أمام الدائرة 28 جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حيث ردد " لا نريد أن يحكمنا إلا شرع الله" .

وأضاف "الجوهرى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": ليس من الفطنة أو الحكمة علي الإطلاق أن يفصح شعبان بهذا الأمر ما يؤدى الى إصرار المحكمة على تجديد حبسه،قائلا "خيبة ما بعدها خيبة ونخب عقيمة بتلبس الناس في الحيطة من غير أي فائدة".

وكانت الدائرة 28 جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، جددت، اليوم ، حبس 24 متهما من أعضاء الجبهة السلفية، بينهم محمود شعبان، الشهير بمقولة "هاتولى راجل"، وأحمد مولانا عضو المكتب السياسى للجبهة ، أحمد محسن، وأحمد صفوت، ومحمد خليفة، ومحمد حجاج، وآخرين من المنتمين للجبهة السلفية، 45 يوماَ على ذمة التحقيقات، على خلفية إتهامهم بالتحريض على التظاهر وارتكاب أعمال عنف وإرهاب فى مظاهرات 28 نوفمبر الماضى.

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