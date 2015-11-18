منع دخول الصحفيين والمصورين في أولى جلسات محاكمة حمدي الفخراني

بدأت منذ قليل محكمة جنح أكتوبر نظر أولى جلسات محاكمة البرلماني السابق حمدى الفخراني، لاتهامه باستغلال النفوذ والابتزاز، وقررت المحكمة منع دخول الصحفيين وكاميرات التصوير إلى غرفة المداولة.

وجاء في أمر الإحالة، الذي أعده المستشار محمد الطماوي رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، أن “البرلماني السابق حمدي الفخراني شرع في الحصول، بالتهديد، على مبلغ مالي من المجني عليه صاموئيل ثابت ذكي، بأن هدده بإثارة الرأي العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة أرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل، وقد أوقف جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، إلا وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها على النحو المبين في التحقيقات”.