وكيل تعليم أسيوط ينهي مشكلة مدرسة باحثة البادية وروضة خديجة بنت خويلد

أنهى عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أزمة مدرسة باحثة البادية وروضة خديجة بنت خويلد وذلك بالجمع بين مدرسة خديجة يوسف الإبتدائية والروضة والعمل فترة واحدة صباحية للإثنين معًا، وأن يقسيم العمل بمدرسة عمر بن الخطاب وباحثة البادية على فترتين بالتبادل فيما بينهما.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده بأولياء أمور روضة مدرسة خديجة يوسف الإبتدائية بمقر المدرسة مؤكدًا، على أن مصلحة الطالب أهم أولويات الوزارة وذلك للإرتقاء بالمستوى التعليمي والذهني للطلاب.

وأوضح أبو شامة بأنه جرى الإتفاق على أن تعمل المدرسة والروضة فى آن واحد فى الفترة الصباحية، ومن جانب آخر ذكر وكيل الوزارة أنه جرى التنسيق بالتراضي بين مدرستي باحثة البادية وعمربن الخطاب الإبتدائية العمل على فترتين بأن تعمل المدرسة الأولى النصف الأول من العام الدراسي فترة صباحية ، والمدرسة الثانية مسائية، والتبادل فيما بينهما في النصف الثاني، وذلك لحين الانتهاء من أعمال المبنى الجديد بنفس المدرسة.

كانت قد سادت حالة من الاستياء بين أولياء أمور طلاب روضة خديجة يوسف وذلك على خلفية قرار المدرسة بجعل الروضة في الفترة المسائية معتبرين انها تنعكس بالسلب عليهم وعلى ابنائهم خاصة من لديهم ابناء في المرحلة الإبتدائية في نفس المدرسة.