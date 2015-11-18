تجديد حبس محمود شعبان و24 آخرين 45 يوم للتحريض على العنف

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تجديد حبس الداعية السلفى الشيخ محمود شعبان الأستاذ المساعد بقسم البلاغة بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر و 24 آخرين لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتحريض على العنف ومناهضة الدولة بالتعاون مع الجبهة السلفية فى المظاهرات التى تم التحضير لها يوم 28 نوفمبر من العام الماضى.

عقدت الجلسة فى غرفة المداولة، وطالب دفاع المتهمين إخلاء سبيلهم بلا ضمان، وقال عماد مبارك دفاع بعض المتهمين إن الشيخ محمود شعبان قال لهيئة المحكمة أثناء نظر تجديد حبسه “من الذى يذرع الكراهية فى الأطفال وهم يرون أباءهم محبوسين، وأن هذه الكراهية ستستمر عشرات السنين ولا معايشة مع الكراهية”.

وأسندت النيابة إلى شعبان عددا من الاتهامات، فى مقدمتها التحبيذ على أعمال عنف، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلام الاجتماعى والحقوق والحريات.