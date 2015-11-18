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دفاع «مقتل ميادة أشرف» يعتذر عن الحضور والقاضي يهدد برفع أسماءهم من النقابة

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دفاع «مقتل ميادة أشرف» يعتذر عن الحضور والقاضي يهدد برفع أسماءهم من النقابة دفاع «مقتل ميادة أشرف» يعتذر عن الحضور والقاضي يهدد برفع أسماءهم من النقابة

ميادة أشرف

بدأت منذ قليل، نظر محاكمة 48 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مقتل الصحفية ميادة أشرف”، بالدائرة السادسة برئاسة المستشار محمد فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى،

وفي مستهل الجلسة قدم المحامين منتدبين من نقابة المحامين، إعتذارات عن حضور الجلسات، لبعد مسافة المحكمة وعدم قدرتهم الصحية، فيما رد القاضي، أنه سيبلغ النقابة ويطلب برفع أسمائهم من جدول المحاميين المنتدبين عامة.

وتراجع الدفاع عن طلبهم، مؤكدين أنهم سيحضرون الجلسات، كما طالب القاضي من أعضاء هيئة الدفاع بحضور عن المتهمين الغير موكل لهم دفاع.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين وعددهم 48 من بينهم 36 محبوسًا ارتكابهم لجرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والاتلاف العمد للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

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