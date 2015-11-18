أخبار عاجلة

مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر " -
ده كلام - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع نجم الغناء الشعبي سعد الصغير " الإزدواجية والتناقض " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " موقفنا في استخدام الكروت الذكية جيد وخصوصا في البنية التحتية " -
القاهرة أبوظبي: الأفضل مع الخطيب .. مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور -
زوجة علي ربيع تدخل المستشفى في حالة حرجة.. صور -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدولة المصرية تحاول تخفيض المدة المطلوبة للسداد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#في_الكلاسيكو - كيف تقام المباراة في أمان بعد أحداث باريس

Google+ Print
#في_الكلاسيكو - كيف تقام المباراة في أمان بعد أحداث باريس #في_الكلاسيكو - كيف تقام المباراة في أمان بعد أحداث باريس

من الواضح أن كرة القدم هي المستهدفة بعد أحداث باريس والعثور على سيارة مفخخة داخل استاد هانوفر قبل ودية ألمانيا وهولندا. فكيف يمر الكلاسيكو يوم السبت بسلام.

ريال مدريد يستضيف برشلونة على ملعب سنتياجو برنابيو يوم السبت المقبل في كلاسيكو الجولة الـ12 من الليجا.

وستقام المباراة الأهم على مستوى العالم بعد أسبوع واحد من أحداث باريس الدامية، والتي أعقبها إلغاء ودية بين منتخب إسبانيا نفسه وبلجيكا في بروكسل بسبب تخوف الشرطة من وقوع أحداث مشابهة، ثم إخلاء ملعب هانوفر من الجماهير بعد العثور على سيارة مفخخة داخل الاستاد قبل ودية ألمانيا وهولندا.

ونشرت صحيفة "ماركا" تقريرا عن الخطة الأمنية التي تم وضعها للكلاسيكو.

وبدأ عدد كبير من المسؤولين الأمنيين في إسبانيا وضع خطة لتأمين المباراة، التي من المتوقع أن يحضرها 80 ألف مشجع في المدرجات.

يوم الثلاثاء، تم عقد اجتماع من أجل وضع الخطة الأمنية للمباراة، حيث صرح خافيير باربيرو رئيس شرطة مدريد "سأذهب إلى المباراة وأنا أشعر بالأمان، لأن الشرطة تكثف تواجدها".

الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، فسيتم عقد عدد من الاجتماعات خلال اليومين المقبلين من أجل الاستقرار على الإجراءات الأمنية التي تتعلق بدخول الجماهير إلى الملعب وخروجها منه.

ورفعت وزارة الداخلية الإسبانية حالة الاستعداد الأمني للمباراة إلى الدرجة القصوى، ويجتمع يوم الأربعاء وزيرا الرياضة والداخلية مع لجنة مكافحة العنف لمراجعة خطة تأمين المباراة.

هناك اجتماع آخر يوم الخميس بحضور عدد أكبر من المسؤولين الحكوميين بحضور الجهات الأمنية لاتخاذ قرارات تتعلق بتكليف فرق معينة من الشرطة مسؤولة عن خروج المباراة بشكل آمن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع