أخبار عاجلة

مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدولة المصرية تحاول تخفيض المدة المطلوبة للسداد " -
مساء dmc - رضا " لم أتخل عن حلمي بأن أكون مهندس وعملي بدار الايتام هدفه تغيير نظرة المجتمع للايتام" -
فرانكفورت يتعادل مع بريمن بهدفين لمثلهما في البوندسليجا -
فياريال يفوز علي بيلباو بثلاثية في الليجا -
في عيد مولده الـ34.. «ريبيري» جوهرة فرنسا التي هزمت الشلل -
مساء dmc - المهندس رضا علي " عشت حياة كريمة في دار ايتام وتمت معاملتي بشكل ممتاز " -
مساء dmc - المهندس رضا علي " تربيت في دار أيتام وأصبحت مهندس وأحاول حالياً مساعدة الايتام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. سامح عاشور يعرض فيديوهات لمنتصر الزيات خلال مشاركته باعتصام رابعة

Google+ Print
بالصور.. سامح عاشور يعرض فيديوهات لمنتصر الزيات خلال مشاركته باعتصام رابعة بالصور.. سامح عاشور يعرض فيديوهات لمنتصر الزيات خلال مشاركته باعتصام رابعة
عرض سامح عاشور نقيب المحامين، عددا من الفيديوهات لمنتصر الزيات المرشح الخاسر على منصب نقيب المحامين، أثناء مشاركته فى اعتصام الإخوان بميدان رابعة العدوية، كما عرض آخر لإبراهيم إلياس، أحد المرشحين السابقين على منصب النقيب، يعلن فيه تأييده للرئيس المعزول محمد مرسى.

اليوم السابع -11 -2015
>وقال سامح عاشور نقيب المحامين، خلال مؤتمر صحفى، منعقد الآن بمقر النقابة العامة بالقاهرة، إن الحضور الإخوانى فى العملية الانتخابية حضور سياسى لصالح شخص، وكان من حقى أن أوثق ذلك لأنه هجوم عدوانى ضد الدولة.
>اليوم السابع -11 -2015
>وأضاف "عاشور" أن الإخوان وحلفاءها يحاولون إشعال نار الفتنة فى نقابة المحامين، موضحا أن الحوادث الفردية التى ممكن أن تحدث فى المحاكم وأقسام الشرطة بين المحامين والأطراف الأخرى، من الآن سوف تشهد التصعيد بقصد إحراج النقابة وليس من أجل الدفاع عن المهنة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

موضوعات متعلقة..


>

سامح عاشور: "نقابة المحامين لكل أعضائها.. وهنبنى قلعة لأبناء المهنة"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة