بالصور.. سامح عاشور يعرض فيديوهات لمنتصر الزيات خلال مشاركته باعتصام رابعة

عرض سامح عاشور نقيب المحامين، عددا من الفيديوهات لمنتصر الزيات المرشح الخاسر على منصب نقيب المحامين، أثناء مشاركته فى اعتصام الإخوان بميدان رابعة العدوية، كما عرض فيديو آخر لإبراهيم إلياس، أحد المرشحين السابقين على منصب النقيب، يعلن فيه تأييده للرئيس المعزول محمد مرسى.



>وقال سامح عاشور نقيب المحامين، خلال مؤتمر صحفى، منعقد الآن بمقر النقابة العامة بالقاهرة، إن الحضور الإخوانى فى العملية الانتخابية حضور سياسى لصالح شخص، وكان من حقى أن أوثق ذلك لأنه هجوم عدوانى ضد الدولة.

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>وأضاف "عاشور" أن الإخوان وحلفاءها يحاولون إشعال نار الفتنة فى نقابة المحامين، موضحا أن الحوادث الفردية التى ممكن أن تحدث فى المحاكم وأقسام الشرطة بين المحامين والأطراف الأخرى، من الآن سوف تشهد التصعيد بقصد إحراج النقابة وليس من أجل الدفاع عن المهنة.

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