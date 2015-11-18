مرشحو "قائمة سفراء حقوق" ينسحبون من اجتماع تصعيد رئيس اتحاد جامعة القاهرة

انسحب مرشحو قائمة "سفراء حقوق" البالغ عددهم 23 ممن فازوا فى الانتخابات الطلابية بجامعة القاهرة، من الاجتماع الذى عقدته إدارة رعاية الشباب بالكلية لانتخاب رئيس اتحاد طلاب الكلية .

واتهم طلاب "سفرء حقوق"، القائمين على الانتخابات الطلابية من رعاية الشباب وأعضاء القائمة الأخرى التى تنافسوا معها "هنغير" بالتلاعب فى عملية اختيار رئيس اتحاد طلاب الكلية ونائبه.

وشهدت الساحة الأمامية لكلية الحقوق بجامعة القاهرة تجمهر العشرات من أعضاء اتحاد طلاب الكلية بقائمتى "هنغير" و"سفراء حقوق"، حيث اتهم طلاب قائمة سفراء حقوق إدارة كلية الحقوق بجامعة القاهرة بالتلاعب فى النتيجة.

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