أخبار عاجلة

مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدولة المصرية تحاول تخفيض المدة المطلوبة للسداد " -
مساء dmc - رضا " لم أتخل عن حلمي بأن أكون مهندس وعملي بدار الايتام هدفه تغيير نظرة المجتمع للايتام" -
فرانكفورت يتعادل مع بريمن بهدفين لمثلهما في البوندسليجا -
فياريال يفوز علي بيلباو بثلاثية في الليجا -
في عيد مولده الـ34.. «ريبيري» جوهرة فرنسا التي هزمت الشلل -
مساء dmc - المهندس رضا علي " عشت حياة كريمة في دار ايتام وتمت معاملتي بشكل ممتاز " -
مساء dmc - المهندس رضا علي " تربيت في دار أيتام وأصبحت مهندس وأحاول حالياً مساعدة الايتام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مرشحو "قائمة سفراء حقوق" ينسحبون من اجتماع تصعيد رئيس اتحاد جامعة القاهرة

Google+ Print
مرشحو "قائمة سفراء حقوق" ينسحبون من اجتماع تصعيد رئيس اتحاد جامعة القاهرة مرشحو "قائمة سفراء حقوق" ينسحبون من اجتماع تصعيد رئيس اتحاد جامعة القاهرة
انسحب مرشحو قائمة "سفراء حقوق" البالغ عددهم 23 ممن فازوا فى الانتخابات الطلابية بجامعة القاهرة، من الاجتماع الذى عقدته إدارة رعاية الشباب بالكلية لانتخاب رئيس اتحاد طلاب الكلية .

واتهم طلاب "سفرء حقوق"، القائمين على الانتخابات الطلابية من رعاية الشباب وأعضاء القائمة الأخرى التى تنافسوا معها "هنغير" بالتلاعب فى عملية اختيار رئيس اتحاد طلاب الكلية ونائبه.

وشهدت الساحة الأمامية لكلية الحقوق بجامعة القاهرة تجمهر العشرات من أعضاء اتحاد طلاب الكلية بقائمتى "هنغير" و"سفراء حقوق"، حيث اتهم طلاب قائمة سفراء حقوق إدارة كلية الحقوق بجامعة القاهرة بالتلاعب فى النتيجة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365