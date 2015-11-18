بالفيديو.. زعزوع للسياح البريطانيين:"هنسد الخرم اللى قلقانين منه"

قال هشام زعزوع وزير السياحة تعليقا على سوق السياحة البريطانى لمصر، لا تفقدوا الأمل فى السوق البريطانى وممكن ألا يتأخر قائلا، "هناك اتصالات قوية معهم ولا أتحدث عن السياسة" والمثل بيقول "خليك مع الكداب لباب الدار" أنت زعلان من إيه وقلقان من إيه وأسدلك الخرم"،"لكن عندما أعمل هذا ولا تستجيب يبقى أفضحك فى الإعلام وأقول إن ده سياسة، وأنت واخدنى سياحة لأهداف أخرى".

وأضاف "زعزوع" خلال مؤتمر أخبار اليوم لدعم السياحة اليوم الأربعاء بشرم الشيخ، أن السياحة مولد للعملة الحرة، مطالبا وزارة التعاون الدولى بتوفير قروض بالعملة الحرة بفوائد أقل، وإعادة هيكلة القروض الحالية من خلال التعاون مع وزارة الاستثمار.

شارك فى المؤتمر سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن.

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