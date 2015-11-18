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بالصور.. مديريات الشباب تستقبل المقبولين بالبرنامج الرئاسى لتأهيل القيادات

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بالصور.. مديريات الشباب تستقبل المقبولين بالبرنامج الرئاسى لتأهيل القيادات بالصور.. مديريات الشباب تستقبل المقبولين بالبرنامج الرئاسى لتأهيل القيادات
بدأت مديريات الشباب على مستوى الجمهورية فى استقبال المتقدمين المقبولين فى المرحلة الأولى من اختبارات البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب القيادة، لتقديم المستندات لاستكمال خطوات الاختبارات.

كانت مديريات الشباب على مستوى الجمهورية قد خصصت مكاتب لاستقبال 5448 شابا نجحوا فى اجتياز التقييم الأول.

وبدأت عملية تسليم الأوراق منذ الأمس الثلاثاء 27 نوفمبر، ومن المفترض أن تستمر حتى يوم الخميس 26 نوفمبر، لإتاحة الفرصة لجميع المتقدمين لاستكمال أوراقهم.

وتفتح مكاتب المديريات أبوابها لاستقبال المتقدمين منذ الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

وجاءت عملية استلام الأوراق بسهولة ويسر وفقًا لكشوف المقبولين التى أُعلنت على مستوى الجمهورية من خلال الموقع الإلكترونى.

ووفقًا لنظام البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، فالمتقدون المقبولون عبر النتيجة التى أعلنت على الموقع الإلكترونى يخوضون عددا من مراحل التقييم والتصفية تبدأ بعملية تسليم الأوراق للتأكد من صحة البيانات المذكورة فى استمارة التقدم ثم خوض امتحان كتابى لغة عربية وإنجليزية، ثم إجراء مقابلة شخصية مع لجنة التقييم.

تجدر الإشارة، إلى أن البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة يعتبر كل من تقدم جزءا من البرنامج، وسيحصل المتقدمون غير المقبولين فى المرحلة الأولى على مزايا الاشتراك فى عدد من الفعاليات الخاصة بالبرنامج، وكذلك الحصول على المحتوى الدراسى للبرنامج مجانًا.

وجار العمل على تصميم دورة جديدة لاستقبال مرحلة عمرية، تبدأ من سن 30 عامًا وحتى 40 عامًا.

وتستقبل صفحات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعى أسئلة واستفسارات المتقدمين على مدار الساعة من هنا..

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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