البحوث الفلكية: شهب الأسديات تظهر فى سماء القاهرة غدا وتستمر للجمعة

قال الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، إن سماء مصر ستشهد ظاهرة شهب "الأسديات"، حيث بلغت ذروتها اليوم وتظهر غدا أيضا فى سماء القاهرة فجرا وتستمر حتى فجر الجمعة.

وأضاف الدكتور أشرف تادرس فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شهب الأسديات ناتجة عن المذنب "تمبل نتل"، حيث إن هذا المذنب يدور دورته حول الأرض كل 33 عاما، موضحا أنه ينتج عنه أكبر كم من الشهب مع انتهاء كل دورة، حيث حدث ذلك فى أعوام 1799 و1833 و1866، ثم انخفض بعد ذلك بشدة كمية ما ينتج من شهب ثم عادت إلى الظهور ثانية فى عام 1966 بغزارة.

وأشار إلى أنه عندما تقترب الأرض من هذه المخلفات فإنها تجذبها حيث تدخل إلى الغلاف الجوى الأرضى بسرعة 71 كيلومترا بالثانية وتحترق على بعد حوالى 80 كيلومترا من سطح الأرض.

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