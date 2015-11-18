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غداً| انطلاق المؤتمر التعريفي بالحاضنة التكنولوجية بجامعة أسيوط

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غداً| انطلاق المؤتمر التعريفي بالحاضنة التكنولوجية بجامعة أسيوط غداً| انطلاق المؤتمر التعريفي بالحاضنة التكنولوجية بجامعة أسيوط

جامعة أسيوط

تنطلق غدًا فعاليات المؤتمر التعريفي بالحاضنة التكنولوجية، بعنوان ” Assuit Innovation Summit” بالقاعة 8 بالمبنى الإداري بجامعة أسيوط، التي تنظمها وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة بالتعاون مع الحاضنة التكنولوجية همة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور وائل محمود خير الدين مدير مكتب نقل التكنولوجيا، وجمعية تكنو خير للتنمية بأسيوط.

وفي هذا الإطار أوضح محمد ياسين المدير التنفيذي للحاضنة التكنولوجية همة أن المؤتمر يعد أول حاضنة تكنولوجية مصرية بشراكة مع برنامج الاتحاد الأوربي (RDI) لدعم الابتكار والمشاريع في المجالات المختلفة كالصحة، الطاقة، الصناعة والزراعة.

كما نوه عن حضور مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين والشباب المهتمين بريادة الأعمال. ويتضمن المؤتمر عدد من المحاضرات لكل من وائل خير الدين مدير مكتب نقل التكنولوجيا، خليل إبراهيم مدير عام الحاضنة التكنولجية همة، إسلام طارق مؤسس أول WORKING SPACE، محمد علاء المدير العام لشركة الغفران للاستيراد والتصدير، عبدالله عامر مؤسس SPREAD YOUR SKILLS ، إسلام عياد أصغر رواد الأعمال الواعدين في ، رنا أحمد مدير CSI في مايكروسوفت ومحمد علاء طالب بكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

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