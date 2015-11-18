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إيداع المتهمين فى أحداث الدفاع الجوى قفص الاتهام

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إيداع المتهمين فى أحداث الدفاع الجوى قفص الاتهام إيداع المتهمين فى أحداث الدفاع الجوى قفص الاتهام
أودع حرس معهد أمناء الشرطة بطرة، المتهمين، في أحداث الدفاع الجوى قفص الاتهام لنظر محاكمتهم أمام محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بارتكاب أعمال بلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد وإحراز مواد مفرقعة.

تعقد الجلسة أمام الدائرة 25 شمال القاهرة، برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف، وعضوية المستشارين ياسر أبوالعنين بركات، وجدى محمد عبد المنعم وامانة سر سيد حجاج.

وأمر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، بإحالة المتهمين للمحاكمة فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم النيابة العامة، وأثبتت أن جماعة الإخوان الإرهابية فى سبيل سعيها لهدم دعائم الاستقرار استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من الـ"وايت نايتس" فى ارتكاب الأحداث وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المبانى والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.

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