رفع جلسة محاكمة "الفخرانى" لاتهامه بـ"الابتزاز واستغلال النفوذ"

انتهت هيئة الدفاع المكلفة بالترافع عن المحامى حمدى الفخرانى، وعضو مجلس الشعب الأسبق من التقدم بطلباتها لهيئة محكمة جنح أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البرارى فى القضية المتهم فيها الفخرانى بـ"الابتزاز واستغلال النفوذ"، والتى تقدمت خلالها بطلب أجل للاطلاع على القضية نظرًا لكونهم لم يتمكنوا حتى الآن من الحصول على نسخة من نص التحقيقات، وقررت المحكمة رفع الجلسة.

وأضاف طارق العوضى المحامى وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن حمدى الفخرانى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنهم ينتظرون تمكينهم من الحصول على نسخة من نص التحقيقات الشروع فى إعداد الطلبات والدفوع القانونية، والاستعداد لجلسة المرافعة.

كانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على "الفخرانى"، رئيس جمعية مكافحة الفساد، فى فيلا بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، بتهمة تقاضى مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه متفق عليها، من صاموئيل زكى، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التى تطالب باسترداد الدولة، للأرض الخاصة بالشركة.