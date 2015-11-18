أخبار عاجلة

مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدولة المصرية تحاول تخفيض المدة المطلوبة للسداد " -
مساء dmc - رضا " لم أتخل عن حلمي بأن أكون مهندس وعملي بدار الايتام هدفه تغيير نظرة المجتمع للايتام" -
فرانكفورت يتعادل مع بريمن بهدفين لمثلهما في البوندسليجا -
فياريال يفوز علي بيلباو بثلاثية في الليجا -
في عيد مولده الـ34.. «ريبيري» جوهرة فرنسا التي هزمت الشلل -
مساء dmc - المهندس رضا علي " عشت حياة كريمة في دار ايتام وتمت معاملتي بشكل ممتاز " -
مساء dmc - المهندس رضا علي " تربيت في دار أيتام وأصبحت مهندس وأحاول حالياً مساعدة الايتام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس موظفتين زورتا بطاقة زميلتهما واختلستا 17 ألف جنيه من حسابها فى البنك

Google+ Print
حبس موظفتين زورتا بطاقة زميلتهما واختلستا 17 ألف جنيه من حسابها فى البنك حبس موظفتين زورتا بطاقة زميلتهما واختلستا 17 ألف جنيه من حسابها فى البنك
أمرت النيابة بحبس موظفتين فى مصلحة الضرائب 4 أيام على ذمة التحقيق، فى اتهامهما بتزوير واختلاس 17 ألف جنيه من حساب زميلتهما فى أحد البنوك.

كان اللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقى بلاغا من "عزة .ا.م "- 57 سنة موظفة بمصلحة الضرائب، - باكتشافها سحب (17) ألف جنيه من حسابها بأحد البنوك من قبل آخرين انتحلوا شخصيتها بمستندات مزورة .

أسفر فحص وتحريات العقيد شريف سارى مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن أن وراء الواقعة كل من "فاتن .ن.م "37 سنة و"سناء .م.م 42 سنة موظفتان بمصلحة الضرائب ومقيمتان بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

وأوضحت التحريات أن المتهمة الأولى استصدرت بطاقة رقم قومى كبدل فاقد باسم الشاكية بإجراءات غير سليمة وسلمتها للمتهمة للثانية فتوجهت بها للبنك منتحلة شخصية الشاكية وسحبت 17 ألف جنيه وبتوقيع مزور دون أن يكتشف موظف البنك ذلك .

وأضافت التحريات بأن المتهمتين ارتكبتا واقعة مماثلة فى بنك آخر "محل فحص لدى الإدارة"، حيث زورتا مستندات تفيد أن شقيقة الأولى وتدعى "راندة .ن.م " 33 سنة موظفة بمصلحة الضرائب بالمخالفة للحقيقة وتمكنت بموجب هذه المستندات من استخراج بطاقة رقم قومى دون بتلك الوظيفة، واستخدمتاها ومستندات أخرى مزورة لدى البنك طالبتين الحصول على قرض (350) ألف جنيه بضمان الوظيفة، إلا أن البنك اكتشف الأمر ورفض القرض .

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم خالد فوزى والرائدان محمد راضى وأحمد عبدالبديع من ضبط المتهمتين حال استقلالهما سيارة وترددهما على مقر عملهما لتمديد إجازتهما المرضية وعثر بالسيارة على بطاقة رقم قومى باسم راندة .ن.م مدون فيها أنها تعمل بمصلحة الضرائب بالمخالفة للحقيقة والمستخدمة فى واقعة البنك المشار إليها و 5 بطاقات دفع إلكترونى صادرة من عدة بنوك بموجب مستندات مزورة وكمية من شهادات دخل منسوب صدورهم لوزارة المالية مصلحة الضرائب باسم "راندة .ن.م" مزورة" و كمية من بيانات مفردات المرتب منسوب صدورها لوزارة المالية مصلحة الضرائب وأخرى منسوبة لذات الجهة خالية البيانات ومعدة لتزويرها .

كما ضبط رجال المباحث فى السيارة كمية من كشوف الحسابات البنكية المزورة المنسوب صدورها لعدة بنوك بأسماء أشخاص مختلفة وكمية من دفاتر لكشوف مالية خاصة بوزارة المالية مصلحة الضرائب خالية البيانات والمعدة لتزويرها و ثلاثة آلاف جنيه من حصيلة النشاط ، ( 9 ) هواتف ماركات مختلفة.

بمواجهة المهمتين أقرت الثانية تفصيلاً بالوقائع ونشاطها المؤثم المشار إليه واستخدامها للمحررات المزورة المضبوطة فى ممارسة ذلك النشاط، وأن الأولى هى التى تتولى تزوير المستندات وتستخدماها لدى البنوك المختلفة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365