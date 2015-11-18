حبس موظفتين زورتا بطاقة زميلتهما واختلستا 17 ألف جنيه من حسابها فى البنك

أمرت النيابة بحبس موظفتين فى مصلحة الضرائب 4 أيام على ذمة التحقيق، فى اتهامهما بتزوير واختلاس 17 ألف جنيه من حساب زميلتهما فى أحد البنوك.

كان اللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقى بلاغا من "عزة .ا.م "- 57 سنة موظفة بمصلحة الضرائب، - باكتشافها سحب (17) ألف جنيه من حسابها بأحد البنوك من قبل آخرين انتحلوا شخصيتها بمستندات مزورة .

أسفر فحص وتحريات العقيد شريف سارى مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن أن وراء الواقعة كل من "فاتن .ن.م "37 سنة و"سناء .م.م 42 سنة موظفتان بمصلحة الضرائب ومقيمتان بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

وأوضحت التحريات أن المتهمة الأولى استصدرت بطاقة رقم قومى كبدل فاقد باسم الشاكية بإجراءات غير سليمة وسلمتها للمتهمة للثانية فتوجهت بها للبنك منتحلة شخصية الشاكية وسحبت 17 ألف جنيه وبتوقيع مزور دون أن يكتشف موظف البنك ذلك .

وأضافت التحريات بأن المتهمتين ارتكبتا واقعة مماثلة فى بنك آخر "محل فحص لدى الإدارة"، حيث زورتا مستندات تفيد أن شقيقة الأولى وتدعى "راندة .ن.م " 33 سنة موظفة بمصلحة الضرائب بالمخالفة للحقيقة وتمكنت بموجب هذه المستندات من استخراج بطاقة رقم قومى دون بتلك الوظيفة، واستخدمتاها ومستندات أخرى مزورة لدى البنك طالبتين الحصول على قرض (350) ألف جنيه بضمان الوظيفة، إلا أن البنك اكتشف الأمر ورفض القرض .

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم خالد فوزى والرائدان محمد راضى وأحمد عبدالبديع من ضبط المتهمتين حال استقلالهما سيارة وترددهما على مقر عملهما لتمديد إجازتهما المرضية وعثر بالسيارة على بطاقة رقم قومى باسم راندة .ن.م مدون فيها أنها تعمل بمصلحة الضرائب بالمخالفة للحقيقة والمستخدمة فى واقعة البنك المشار إليها و 5 بطاقات دفع إلكترونى صادرة من عدة بنوك بموجب مستندات مزورة وكمية من شهادات دخل منسوب صدورهم لوزارة المالية مصلحة الضرائب باسم "راندة .ن.م" مزورة" و كمية من بيانات مفردات المرتب منسوب صدورها لوزارة المالية مصلحة الضرائب وأخرى منسوبة لذات الجهة خالية البيانات ومعدة لتزويرها .

كما ضبط رجال المباحث فى السيارة كمية من كشوف الحسابات البنكية المزورة المنسوب صدورها لعدة بنوك بأسماء أشخاص مختلفة وكمية من دفاتر لكشوف مالية خاصة بوزارة المالية مصلحة الضرائب خالية البيانات والمعدة لتزويرها و ثلاثة آلاف جنيه من حصيلة النشاط ، ( 9 ) هواتف ماركات مختلفة.

بمواجهة المهمتين أقرت الثانية تفصيلاً بالوقائع ونشاطها المؤثم المشار إليه واستخدامها للمحررات المزورة المضبوطة فى ممارسة ذلك النشاط، وأن الأولى هى التى تتولى تزوير المستندات وتستخدماها لدى البنوك المختلفة.

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