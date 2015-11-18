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بالصور..قرعة علنية لتوزيع 300مدفن بجبانة المسلمين على 1158 مواطنا بأسيوط

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بالصور..قرعة علنية لتوزيع 300مدفن بجبانة المسلمين على 1158 مواطنا بأسيوط بالصور..قرعة علنية لتوزيع 300مدفن بجبانة المسلمين على 1158 مواطنا بأسيوط
أجرى مركز ومدينة أسيوط قرعة علنية لتوزيع 300 مدفن بمنطقة عرب المدابغ على 1158 مواطنا تقدموا للحصول على قطع الأراضي المتوفرة لبناء مدافن عليها، وفقا للشروط والضوابط التي تم تفعيلها على جميع المتقدمين، بإشراف نبيلة علي رئيس مركز ومدينة أسيوط، والمهندس مدحت محمد حسن مدير المتابعة الميدانية بمحافظة أسيوط، بمبنى المركز بمجمع المصالح الحكومية وسط مدينة أسيوط.

وقالت نبيلة على، رئيس مركز ومدينة أسيوط، إن المحافظ ياسر الدسوقي أصدر قرار تخصيص رقم 622 لسنة 2015 لقطعة أرض أملاك دولة باراضي خارج الزمام بمدينة أسيوط بناحية منطقة عرب المدابغ بمساحة 6 أفدنة تم تقسيمها إلى 300 قطعة، مع تشكيل لجنة لدراسة كيفية توزيعها بما يحقق الصالح العام لجميع المواطنين.

وأشارت إلى أن اللجنة اجتمعت ووضعت عددا من الضوابط لتوزيع قطع المدافن على المواطنين، من بينها أن يكون المتقدم متزوجا أو أرملة، فى حالة تقدم السيدات للحصول على القطعة وتقديم ما يثبت حضانة الأطفال للمطلقات، وألا يكون المتقدم قد حصل على قطعة أرض بجبانة المسلمين من قبل، وأن يقدم ما يثبت أنه من سكان مدينة أسيوط، موضحة أن من تقع عليهم القرعة أيضا يتم وضع شروط للحصول عليها، حيث إنه في حالة وقوع القرعة على أخوين يتم تخصيص قطعة واحدة لكليهما، وفي حالة وقوعها على 3 إخوة يتم تخصيص قطعتين، وفي حالة وقوع القرعة على رب الأسرة وأحد الأبناء تخصص قطعة واحدة، وفي حالة رب الأسرة واثنين من الابناء تخصص قطعتين لافتة الى انه تم تكليف قسم الجبانات بمراجعة الضوابط على المتقدمين واخطارهم بتحمل المسئولية القانونية حيال مخالفة القواعد.

وكان المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، قد قرر إلغاء جميع الاستثناءات الممنوحة سابقا من دخول القرعة إعمالا بمبدأ المساواة بين المواطنين في فرص الحصول على قطع الأراضي بالمدافن، وعددهم 31 استثناءً، فيما تم الموافقه فقط على استثناء عدد 13 مواطنا كانوا قد قاموا بتسديد الرسوم بالفعل قبل ايقاف عملية تسليم المدافن في يونيو من العام الماضي مع مراجعة حالتهم من حيث انطباق الشروط‘ وتم إتاحة دخول القرعة لعدد 1145 مواطنا.

وأوضح المهندس مدحت محمد حسن، مدير المتابعة الميدانية، أنه تم تشكيل لجنة بعد الانتهاء من إجراء القرعة العلنية لمراجعة ملفات المواطنين الذين وقعت عليهم القرعة، والتأكد من التزامها بالشروط والقواعد المعمول بها، لافتا إلى أنه في حالة تطابق ملف المواطن مع الشروط يتم تسليمه المدفن، وفي حالة عدم التوافق مع الشروط سيتم إعادة طرح القطع في قرعة علنية أخرى لباقي المواطنين الذين سبق دخولهم القرعة ولم يحصلوا على مدافن.

وأضاف "حسن"، أنه توجد لدى مركز أسيوط عدد كبير من قطع الأراضي المخصصة كمدافن بجبانة المسلمين الجديدة على طريق المطار ناحية قرية منقباد، لمن يريد التقدم للحصول عليها وبدون قرعة بعد انطباق الشروط على المتقدم.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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