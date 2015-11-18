وقف موظفتين فى "تعليم كفر الشيخ" عن العمل وإحالتهما للنيابة بسبب مخالفات إدارية

أكدت الدكتورة منى مصطفى وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ أن الدكتور أسامه حمدي محافظ كفر الشيخ أصدر قراراً بوقف كلا من رضا علي السيد عامر مدير إدارة التربية الخاصة سابقاً ووفاء محمد دياب أحمد مدير إدارة التجريبات "المدارس الرسمية" سابقاً وقفاً احتياطياً ولمصلحة التحقيق بحد أقصى ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر طوال مدة الوقف أو لحين إنتهاء النيابة الإدارية بكفرالشيخ من التحقيقات أيهما أقرب لما نسب إليهما من مخالفات.

وذكر بيان للمديرية اليوم، ان القرار تضمن إحالة المذكورتين للتحقيق أمام النيابة الإدارية بكفرالشيخ القسم الاول لما نسب إليهما من مخالفات تمهيداً لإتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة بشأنهما.

وأضافت وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن القرار جاء به على مديرية التربية والتعليم اخبار المحكمة التأدبيبية المختصة بحالة الوقف وعلى الجهات تنفيذ القرار .

يذكر أن الدكتورة منى مصطفى وكيلة وزارة التعربية والتعليم أصدرت قراراً بإقالة أربعة من بينهم مدير إدارة التربية الخاصة ومديرية إدارة التجريبيات ولكن المديرتين رفضتا القرار وقررتا الاعتصام بمديرية التربية للتعليم رفضاً للقرار.