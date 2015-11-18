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إغلاق 7 صيدليات وضبط أدوية منتهية الصلاحية فى حملة لمديرية الصحة بالفيوم

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إغلاق 7 صيدليات وضبط أدوية منتهية الصلاحية فى حملة لمديرية الصحة بالفيوم إغلاق 7 صيدليات وضبط أدوية منتهية الصلاحية فى حملة لمديرية الصحة بالفيوم
قال الدكتور محمد عبد المحسن وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إن حملة مشتركة من التفتيش الصيدلى بالمديرية بالاشتراك مع مديرية قامت بالتفتيش على صيدليات مركز سنورس وبندر الفيوم على مدار يومين متتاليين.

أضاف فى بيان له اليوم، ان الحملة قامت بالمرور على 7 صيدليات بإدارة سنورس 6 منهم بالمدينة وواحدة بقرية بيهمو وتم اغلاقهم لعدم تواجد مدير الصيدلية وتم التنبيه على الموجودين بهم عدم فتح الصيدلية الا فى وجود مديرها، كما تم المرور على مركز للمستلزمات الطبية وتبين وجود مستلزمات منهية الصلاحية (ماء اكسجين - جيل - زيت شعر) وتم تحرير محضر بالمخالفات للعرض على نيابة سنورس.

كما تم المرور على مخزن أدوية بمنطقة المسله بمدينة الفيوم وتبين عدم وجود مدير صيدلى وكذلك وجود أدوية بدون فواتير ومجهولة المصدر وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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مصر 365

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