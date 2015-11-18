محافظ المنوفية يوزع 200 سيارة تاكسى بالقرعة العلنية

افتتح الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، القرعة العلنية بقاعة الاستاد الرياضى بشبين الكوم، لاختيار وتوزيع 200 سيارة تاكسى من إجمالى 389 مشتركا بالسحب، ممن انطبقت عليهم شروط التقدم، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوزيع 1000 سيارة تاكسى على مستوى 9 محافظات بتمويل من الصندوق الاجتماعى وصندوق تحيا مصر

جدير بالذكر أن المنوفية حازت على النصيب الأكبر من بين المحافظات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس، وهو 200 سيارة موزعة على مراكز المحافظة، تبلغ قيمة السيارة الواحدة 79 ألف جنيه يتم دفع مبلغ 23.700 جنيه مقدم ويتم تقسيط باقى المبلغ على 6 سنوات بفائدة 5% مع منح شهر سماح فى السداد للفائزين.

حضر القرعة العلنية مصطفى بيومى سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية، ومنال شاهين رئيس قطاع البرامج بصندوق تحيا مصر، ونيفين جامع رئيس القطاع المركزى للمشروعات الصغيرة، والمهندس محمود محرز رئيس مجموعة المكاتب الإقليمية بالصندوق الاجتماعى، والمهندس أنور كيوان مدير المنطقة الثالثة بالصندوق الاجتماعى.

وأكد عبد الباسط، فى كلمته، أن الرئيس يولى اهتماما خاصا بأبنائه من البسطاء ويهتم بشكل شخصى بمشاكلهم والعمل على إيجاد حلول فعلية لها، كما طالب المحافظ الجميع بالنزول للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية لإنهاء الاستحقاق الثالث لخارطة الطرق، مؤكدا أنه يجب على الجميع الاختيار الدقيق لمرشحيهم لأن البرلمان القادم سيسهم فى إصدار ومراجعة عدد من التشريعات الهامة والتى تمس حياة كل مصرى.