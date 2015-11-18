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مصادر دبلوماسية: وفد أوروبى رفيع المستوى وصل إلى قطاع غزة

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مصادر دبلوماسية: وفد أوروبى رفيع المستوى وصل إلى قطاع غزة مصادر دبلوماسية: وفد أوروبى رفيع المستوى وصل إلى قطاع غزة

قالت مصادر دبلوماسية عربية مطلعة لـ"اليوم السابع"، إن وفدا دبلوماسيا أوروبيا رفيع المستوى وصل إلى قطاع غزة صباح اليوم الأربعاء عبر معبر بيت حانون شمال القطاع.

وأوضح المصدر أن زيارة الوفد الأوروبى إلى غزة قد تكون محاولة من الاتحاد الأوروبى لتخفيف حدة حصار قوات الاحتلال الإسرائيلية المفروضة على قطاع غزة.

ومن المتوقع أن يجرى الوفد مباحثات مع قيادات سياسية ومنظمات حكومية بجانب الهيئات الدولية للمساعدات الموجودة فى غزة، والاطلاع على تطورات الأوضاع الإنسانية للسكان، ومتابعة مسار المعونات الأوروبية.

وتفرض إسرائيل حصارا حادا على قطاع غزة منذ ما يزيد على ثمانى سنوات، شهدت خلالها 3 حروب دامية، قتل فيها مئات الفلسطينيين وأصيب الآلاف.

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