مسؤول كويتى : إقامة شهرين لتعديل اوضاع السوريين فى الكويت

>أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفى أن الوافدين السوريين الزائرين يتم تعديل وضعهم بمنحهم اقامة مؤقتة لمدة شهرين شرط التقدم بهذا الخصوص الى مكتب الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح.

وأضاف معرفى ، فى تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية فى عددها اليوم أن هذا الاجراء يجنب الوافدين بشكل عام وضع بلوك على تجديد اقاماتهم لان مباحث الاقامة تتخذ هذا الاجراء اذا تبين انه يوجد مخالفون على كفالة مقيم.

وأوضح أن جميع الوافدين لا يستطيعون اعتبارا من العاشر من يناير المقبل تجديد إقامات المكفولين عليهم (مادة 22) بفترة تزيد على فترة إقامة الكفيل، بمعنى أن الوافد إذا كان فى إقامته صلاحية لمدة عام فلن يجدد لزوجته وأولاده لأكثر من ذلك.

وحسم اللواء معرفى جزئية احتمالية أن تصدر زيادة الرسوم على الإقامات أو الزيارات بقرار وزاري، مؤكدا أن هذه الزيادة التى قدمت شؤون الإقامة دراسة بشأنها ستعتمد بعد عرضها على مجلس الأمة، وبالتالى لن تعتمد بقرار وزاري.

وكشف اللواء معرفى عن إمكانية ان يتقدم اى وافد مخالف لقانون الإقامة دون تحديد فترة المخالفة إلى شؤون الإقامة وسيتم السماح له بتعديل وضعه دون تعرضه للإبعاد، كما يشاع، شرط ألا تكون عليه قيود أمنية.

وأضاف فى هذا الخصوص أن جميع الجنسيات وجميع حملة الاقامات وفق المواد 17، و18، و19، و20، و22، و33 ينطبق عليهم ذلك.

وكشف اللواء معرفى عن تقدم قطاعه بدراسة الى نظم المعلومات حيث يتم ومن خلال موقع الوزارة تجديد الاقامات وتقديم طلبات الزيارات.

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