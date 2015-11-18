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الطيران الروسى يدمر 206 مواقع للإرهابيين فى سوريا

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الطيران الروسى يدمر 206 مواقع للإرهابيين فى سوريا الطيران الروسى يدمر 206 مواقع للإرهابيين فى سوريا

شن سلاح الجو الروسى 127 غارة جوية، دمرت 206 من معاقل الإرهابيين فى سوريا، مقابل 20 غارة جوية لقوات التحالف الدولى الذى تقوده واشنطن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال مصدر مطلع فى وزارة الدفاع الروسية -اليوم الأربعاء فى تصريح خاص لقناة "روسيا اليوم" - أن مقاتلات التحالف الدولى، نفذت 20 غارة جوية على مواقع تنظيم "داعش" الإرهابى المسلح، فى سوريا دمرت خلالها 14 موقعا لهم.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت، فى وقت سابق، تنفيذ نحو 20 غارة على 8 أهداف لتنظيم "داعش" فى سوريا، بينها مخازن أسلحة ومراكز قيادة، كما نفذت مقاتلات "سو-25" الروسية طلعات استهدفت معسكرا لتدريب الإرهابيين فى ريف إدلب، ودمرت كذلك مركز قيادة للإرهابيين ومخازن أسلحة بمعرة النعمان، ومعسكر تدريب ومخازن أسلحة ل "داعش" فى مدينة الطبقة قرب الرقة.
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مصر 365

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