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الآثار الجانبية لجراحة منظار الجيوب الأنفية

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الآثار الجانبية لجراحة منظار الجيوب الأنفية الآثار الجانبية لجراحة منظار الجيوب الأنفية
مناظير الجيوب الأنفية إحدى الوسائل العلاجية التى يستخدمها كثير من الأطباء فى علاج التهابات الجيوب الأنفية الحادة، والتى تتسبب فى قلق ومخاوف كثير من المرضى حول وجود مضاعفات تحدث للمريض بعض إجراء منظار الجيوب الأنفية.

منظار الجيوب الأنفية
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>وحول ذلك قال دكتور فادى سمير لوقا استشارى الأنف والأذن والحنجرة، تحتاج بعض الحالات المرضية المصابة بالتهاب الجيوب الأنفية إلى ضرورة إجراء عملية منظار الجيوب الأنفية ذلك لعدم استجابة حالتهم للأدوية والعقاقير.

الآثار الجانبية لجراحة منظار الجيوب الأنفية
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>وعن الآثار الجانبية لجراحة منظار الجيوب الأنفية، أوضح د.فادى "أنه ينتاب بعض مرضى التهاب الجيوب الأنفية بعض المخاوف والقلق من إجراء جراحة منظار الجيوب الأنفية، نظرا لوجود بعض المضاعفات الصحية التى قد يتعرض لها المريض أحيانا بعد جراحة منظار الجيوب الأنفية"، ومنها على سبيل المثال:
> 1)حدوث تورم بالمنطقة المحيطة بالأنف والوجنتين.
>2)التهابات بالأنف تتسبب أحيانا فى حدوث نزيف من الأنف.
>3)انسداد الأنف نتيجة وجود إفرازات متراكمة بالأنف من الداخل، ما يجعل المريض يشك فى نتائج العملية.

لذلك نصح د.فادى بأنه لا داعى لقلق المرضى المصابين بالتهاب الجيوب الأنفية من إجراء جراحة منظار الجيوب الأنفية، مؤكدًا أن جميع الأعراض السابق ذكرها أعراض جانبية فرص حدوثها قليلة جدا بشرط اختيار طبيب ذو خبرة.

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مصر 365