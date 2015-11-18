المنتخب: المفاجأة ليست في مصطفي فتحي وغالي والسعيد.. لكن في صبري رحيل

لم يتفاجئ هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر بأداء حسام غالي ومصطفى فتحي وعبد الله السعيد في مباراة تشاد التي انتهت بفوز الفراعنة برباعية نظيفة في تصفيات المونديال.

الفراعنة عبروا عقبة المرحلة الثانية من تصفيات المونديال، بالفوز على تشاد في برج العرب يوم الثلاثاء 4-0. ( شاهد الأهداف )

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وقال أسامة نبيه لبرنامج "أجمل صباح" الإذاعي: "ما قدمه غالي والسعيد ومصطفى فتحي ليس مفاجأة للجهاز الفني، بل مستوى صبري رحيل كان المفاجأة الأكبر".

وأضاف "الجهاز الفني لا يختار اللاعبين بشكل عشوائي، بل رسم عدة سيناريوهات لمباراتي الذهاب والعودة تحسبًا لوجود إصابات بسبب الملعب أو درجة الحرارة في تشاد".

وأشار إلى أن عبد الله السعيد ظهر بأداء جيد، لأنه دخل سريعًا في النظام الذي حدد هيكتور كوبر، بعد 10 أيام فقط من انضمامه للمنتخب.

وتابع "استراتيجية كوبر أن الفريق هو النجم، لأن اللعب الجماعي هو من يقودك للفوز ببطولة، أما مهارة اللاعب تحسم نتيجة مباراة فقط".

وأتم نبيه "وفقًا لهذا المعيار لم يتأثر أداء المنتخب بغياب 8 عناصر أساسية، أبرزها رامي ربيعه وحازم إمام ومحمد صلاح".

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