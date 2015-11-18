الصحة:تطعيم تلاميذ المدارس ضد الإلتهاب السحائى والتيتانوس ديسمبر المقبل

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تطعيم تلاميذ المدارس ضد الإلتهاب السحائي والتيتانوس بداية من ديسمبر المقبل ، وذلك في إطار الجهود الوقائية للحد من إنتشار الأمراض المعدية ، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يتم سنويا وليس من خلال حملة قومية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الشئون الوقائية والمتوطنة بوزارة الصحة فى بيان له اليوم إنه سيتم تطعيم ما يقرب من 5 مليون تلميذ بالتطعيم الواقي من الإلتهاب السحائي ، وذلك لتلاميذ " أولى حضانة ، أولى إبتدائي ، أولي إعدادي ، وأولى ثانوي ، كما يتم تطعيم 3 مليون و500 ألف تلميذ بالطعم الواقي ضد الدفتريا والتيتانوس كجرعة منشطة ، وذلك لتلاميذ الصفين الثاني والرابع الابتدائي.
وأشار قنديل إلى أن تكلفة هذه التطعيمات تقدر بحوالي 65 مليون جنيه ، مؤكداً إتباع إجراءات الحقن الآمن وإستخدام سرنجات الحقن ذاتية التلف لمنع إعادة الإستخدام ، و من المقرر ان يتم تنفيذ تلك التطعيمات المشار إليها بعد الإنتهاء من تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألماني.