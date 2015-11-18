الصحة:تطعيم تلاميذ المدارس ضد الإلتهاب السحائى والتيتانوس ديسمبر المقبل

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تطعيم تلاميذ المدارس ضد الإلتهاب السحائي والتيتانوس بداية من ديسمبر المقبل ، وذلك في إطار الجهود الوقائية للحد من إنتشار الأمراض المعدية ، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يتم سنويا وليس من خلال حملة قومية.

وقال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الشئون الوقائية والمتوطنة بوزارة الصحة فى بيان له اليوم إنه سيتم تطعيم ما يقرب من 5 مليون تلميذ بالتطعيم الواقي من الإلتهاب السحائي ، وذلك لتلاميذ " أولى حضانة ، أولى إبتدائي ، أولي إعدادي ، وأولى ثانوي ، كما يتم تطعيم 3 مليون و500 ألف تلميذ بالطعم الواقي ضد الدفتريا والتيتانوس كجرعة منشطة ، وذلك لتلاميذ الصفين الثاني والرابع الابتدائي.

وأشار قنديل إلى أن تكلفة هذه التطعيمات تقدر بحوالي 65 مليون جنيه ، مؤكداً إتباع إجراءات الحقن الآمن وإستخدام سرنجات الحقن ذاتية التلف لمنع إعادة الإستخدام ، و من المقرر ان يتم تنفيذ تلك التطعيمات المشار إليها بعد الإنتهاء من تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألماني.