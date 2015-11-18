القضاء الإدارى يؤجل قضية الدير المنحوت بالفيوم لجلسة 16 ديسمبر لرد الدولة

قررت محكمة القضاء الإدارى بمحافظة الفيوم، برئاسة المستشار حمدى عبد الله مرسى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد تهامى محمود، وحازم محمود محروس، ومحمد طلعت، وبسكرتارية جمال على أحمد، وكرم أحمد سيد، تأجيل القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الدير المنحوت لجلسة 16 ديسمبر المقبل، لرد الدولة، وذلك للرد على نائب الدولة الحاضر بالمذكرة المقدمة من المستشار القانونى صابر عمر عثمان وكيلا عن الصحفى مصطفى منسى.

تعود القضية إلى عام 2013، حيث أقام المدعى دعوته ضد مسئولين بالدولة من بينهم وزير البيئة، ورهبان الدير المنحوت بوادى الريان، لتعدى الرهبان على مساحة 10 آلاف فدان بالمحمية والبناء عليها وعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحقهم.

وقدم محامى المدعى للمحكمة مذكرة رد بها على تقرير هيئة مفوضى الدولة فى تقريره المودع بملف الدعوى، وقد تمسك دفاع المدعى حسب المقرر قانونًا وفقهيًا بطلباته فى دعواه تأسيسًا على أن المدعى له صفة ومصلحة فى الدعوى حسب مفهوم الصفة والمصلحة للمدعى طبقًا للقضاء الإدارى.