3 رجال أعمال ومحافظ سوهاج ومجلس الوزراء يستجيبون لحالة الطفل "يوسف"

فى استجابة سريعة لما نشره اليوم السابع بعنوان "مأساة طفل بسوهاج يعانى ضمورا فى المخ"، أعلن مكتب رئاسة الوزراء و3 من رجال الأعمال، والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج مساهمتهم فى إجراء العملية للطفل يوسف إبراهيم بقرية برديس بمركز البلينا وتوفير العلاج له.

وتبرع أحد رجال الأعمال من أمريكا بمبلغ 7 آلاف جنيه مساهمة منه فى إجراء العملية، فيما أبدى الآخرون تحملهما سفر الطفل إلى الخارج لإجراء العملية هناك.

ومن جانب آخر، أعلن مكتب رئاسة الوزراء استجابته لعلاج حالة الطفل، فيما قرر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج تكليف وكيل وزارة الصحة، بالتوجه الفورى إلى منزل الطفل "يوسف إبراهيم" البالغ من العمر 6 سنوات، والذى يعانى من ضمور بالمخ لبحث حالته الصحية، ومراجعة جميع الأوراق الخاصة بالطفل وعمل اللازم طبقا لبروتوكول التأمين الصحى.

كما قرر المحافظ توفير العلاج اللازم له، وكذلك تكليف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بصرف معاش للطفل .