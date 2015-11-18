بالصور.. افتتاح معرض الغرفة التجارية للسلع المخفضة فى الفيوم

افتتح المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، معرض الغرفة التجارية للسلع المخفضة الذى يقام تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بجوار نادى الشبان المسلمين بمدينة الفيوم، ويستمر لمدة شهر.

وتفقد المحافظ، يرافقه وكيل وزارة التموين أحمد عبد الوهاب ورئيس الغرفة التجارية مجدى طه، منتجات المعرض الذى يشتمل على مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية واللحوم والخضراوات والفاكهة ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى الملابس الجاهزة والأحذية بأسعار مخفضة أقل من سعر التكلفة، بدعم من المحافظة والغرفة التجارية ومديرية التموين.

وأشار المحافظ إلى أن هذا المعرض يأتى فى إطار مبادرة الرئيس السيسى لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مؤكداً أن المحافظة لن تدخر جهداً فى توفير الدعم لمثل هذه المعارض لضبط الأسعار داخل الأسواق.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بتعاون محافظ الفيوم الدائم مع الغرفة لتوفير كافة الإمكانيات من أجل العمل على نجاح المعرض وتحقيق أهدافه بتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة.



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