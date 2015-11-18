اختيار 5 مشروعات لطلاب مخترعين بإهناسيا للمنافسة على مستوى بنى سويف

أكد خالد عويس، رئيس مركز ومدينة إهناسيا غرب بنى سويف، اختيار لجنة تقييم مشروعات اختراعات الطلاب 5 ابتكارات لطلاب مدارس إهناسيا للمشاركة فى المسابقة التى تجريها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ومنها إلى تصفيات الجمهورية ثم المستوى الدولى.

وأوضح "عويس"، خلال حضوره إجراءات تقييم مشروعات العشرات من طلاب مدارس إدارة إهناسيا التعليمية، اليوم الأربعاء، بواسطة لجنة يترأسها محمد زايد، مدير مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية، وتضم أعضاء المركز، أنه بصدد الإعداد لإقامة حفل تكريم للنوابغ والمتميزين فى كافة المجالات الرياضية والثقافية والعلمية والدينية وذوى الاحتياجات الخاصة.

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