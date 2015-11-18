الفريق مميش يبحث مع نائب وزير التجارة الصينى الاستثمار بمشروع تنمية القناة

استقبل الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المجلس التنفيذى لمشروع التنمية بمنطقة القناة، نائب وزير التجارة الصينى، نائب وزير التجارة الصينى Qian Keming ومستشار الوزير الصينى للشئون الاقتصادية والتجارية Han Bing يرافقهم وفد رفيع المستوى من وزارة التجارة الصينية، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع لهيئة قناة السويس.

تهدف الزيارة إلى بحث سبل التعاون المشترك ودراسة إمكانية إنشاء منطقة صناعية صينية ضمن مشروع التنمية بمنطقة القناة.

قدم الفريق مُهاب خلال الزيارة عرضاً لأهم الفرص الاستثمارية التى سيتضمنها مشروع التنمية بمنطقة القناة، ومزايا الاستثمار فى هذه المنطقة الواعدة.

كما شرح الفريق مراحل تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، متضمناً الآثار الإيجابية المترتبة على إنشائها فى خدمة حركة التجارة العالمية، فضلاً عن دورها الهام فى التنمية بمنطقة القناة، وأعقب ذلك قيام الوفد بجولة بحرية فى القناة الجديدة.



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