150 حقلا إرشاديا لمحصول القمح بالمنوفية ضمن البرنامج القومى للنهوض بالمحصول

استمرارا لما تبذله الدولة من جهود لزيادة المساحة المزروعة من القمح فى المواسم القادمة، لتحقيق الاكتفاء الذاتى منه، تم البدء فى البرنامج القومى للنهوض بمحصول القمح (الحملة القومية لمحصول القمح) موسم 2015-2016 فى المنوفية بمشاركة كافة الأجهزة الزراعية والهيئات المتصلة بها لحث المزارعين على تنفيذ كافة التوصيات الفنية الخاصة بالمحصول لنشر أساليب الزراعة الحديثة، والوصول إلى أعلى إنتاجية للفدان.

وأوضح دكتور محروس أبو شريف رئيس الحملة القومية للقمح، بالمنوفية، أنه ستتم زراعة عدد (150) حقلا إرشادى تابعا للحملة القومية لمحصول القمح بمراكز المحافظة، لافتا إلى أن أنسب وقت للزراعة من 10 نوفمبر إلى 30 نوفمبر، لافتا إلى أنه سيتم عمل الندوات الإرشادية الخاصة بالمحصول بالتنسيق مع الإدارة العامة للإرشاد الزراعى بالمنوفية والحملة القومية للقمح.

بدأت الحملة بمؤتمر موسع بمديرية الزراعة بالمنوفية يوم 2 نوفمبر، بحضور رئيس وأعضاء الحملة القومية لمحصول القمح وأساتذة من مركز البحوث الزراعية ومدير عام إدارة الإرشاد الزراعى ومفتشى وأخصائى الحبوب، وعدد كبير من المرشدين الزراعيين والمزارعين والقادة الريفيين بمراكز المحافظة.

كما أصدر مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، تعليمات لإدارة المكافحة بضرورة الاستعداد لموسم زراعة القمح، وتحديد احتياجات المراكز من مبيدات الحشائش العريضة والنجيلية ومقاومة الحشائش على الترع والطرق والمصارف استعدادا لموسم المكافحة الجديد، مؤكدا الاستمرار بتوعية الزراع.

على صعيد آخر، أفاد المهندس جمال النمر مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، بأنه سيتم تنفيذ برنامج تدريبى تطوعى لمهندسى المديرية والإدارات الزراعية التابعة لها فى مجالات الحيازات والإحصاء والبساتين والمكافحة الحقلية والبستانية فى الفترة من 11 نوفمبر إلى 30 نوفمبر بقاعة تدريب المديرية الزراعية بالمنوفية، تبدأ (يوم 11 نوفمبر حيازات)، و(يوم 12 نوفمبر إحصاء)، و(يوم 15 نوفمبر مكافحة حقلية فى خدمة زراعة القمح وبستانية فى مكافحة الآفات وسوسة النخيل)، و(يوم 18 نوفمبر بساتين "البطاطس")، و(يوم 25 نوفمبر إحصاء)، و(يوم 30 نوفمبر مكافحة حقلية وبستانية) يحاضر فيها مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام يأتى هذا فى إطار خطة المديرية للارتقاء بمستوى العاملين بها وتطوير مستوى الأداء بقطاع الزراعة.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية، على أهمية محصول القمح، وضرورة الاهتمام به وتكثيف الدورات والندوات التى تطلع الفلاح على كل جديد، بجانب زيادة الحقول الإرشادية، لأنها بمثابة مرآة يرى الفلاح بعينه مدى جودة المنتج المجرب بها، وتذليل كل العقبات التى تواجه المزارعين.