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القبض على اثنين من أعضاء هيئة التدريس وأحد الإداريين بجامعة بنى سويف

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القبض على اثنين من أعضاء هيئة التدريس وأحد الإداريين بجامعة بنى سويف القبض على اثنين من أعضاء هيئة التدريس وأحد الإداريين بجامعة بنى سويف
أعلنت جامعة بني سويف القبض على أثين من أعضاء هيئة التدريس وأحد الإداريين بالجامعة ، من قبل قوات أمن المحافظة.

وقالت الجامعة في بيان منذ قليل أنه سيتم فصل العاملين المنتمين لجماعة الإخوان حال ثبوت إدانتهم و

وأضاف البيان أن قوات المباحث بمديرية أمن بني سويف القت القبض على عضوي هيئة التدريس وموظف إداري من المنتمين لجماعة الإخوان وهم الدكتور ذكى خليفة أستاذ بكلية العلوم ، والدكتور حماد توفيق المتولي بكلية التعليم الصناعي عاشور على متولي مدير رعاية الشباب بكلية طب الأسنان.

وقامت الجامعة باتخاذ كافة ألإجراءات التي ينص عليها القانون في هذه الحالات طبقاً لرأى المستشار القانوني بالجامعة والذي أفاد بأنه في حالة ثبوت إدانتهم يتم فصلهم نهائياً من الجامعة.

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مصر 365