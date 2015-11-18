محافظ الإسماعيلية يؤكد استعداد المحافظة للمرحلة الثانية من الانتخابات

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية والخدمية قد انتهت من وضع كل الترتيبات والتجهيزات الخاصة بالعملية الانتخابية وتوفير كل التدابير اللازمة للاستعداد لانطلاق المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان والمقرر لها يومى الأحد والاثنين الموافقين 22 و23 من شهر نوفمبر الجارى.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الإسماعيلية لجلسة الاجتماع الدورى الأسبوعى للمجلس التنفيذى للمحافظة والتى عقدها المحافظ بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة والمستشار محمد صبحى سعفان المستشار القانونى للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى المديريات الخدمية بالمحافظة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لجميع المشروعات الخدمية والتموينية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة.

وأشار محافظ الإسماعيلية، إلى أنه تقرر فتح وإقامة عدد ستة معارض لطرح كل السلع الأساسية والمواد الغذائية والاستهلاكية بجميع مراكز ومدن المحافظة أسوة بالمعرض الكبير الذى تمت إقامته بمدينة الإسماعيلية، بالإضافة إلى فتح معارض أخرى بمقار الجمعيات الفئوية بالمديريات الخدمية لصالح العاملين بالمديريات الخدمية والبدء بمديريات الزراعة والطب البيطرى والشباب والرياضة.

وأكد المحافظ، أن تلك الإجراءات تهدف إلى توفير كل السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، بالإضافة إلى المنافذ التابعة للقوات المسلحة البالغ إجماليها عدد 32 منفذا على مستوى مراكز ومدن المحافظة والمنافذ التابعة لوزارة الداخلية والتى تم البدء بافتتاح أربعة منافذ منها منفذ بجوار الموقف العمومى للسيارات "الأقاليم" والآخر بميدان شامبليون ومنفذان يجرى تجهيزهما بكل من منطقتى قسم شرطة ثان ونقطة شرطة أبو عطوة وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

كما شهد الاجتماع، متابعة الموقف التنفيذى لخطة المحافظة للنظافة العامة وتطبيقات منظومة الجمع السكنى للقمامة والمخلفات بصورة مباشرة من المنازل.

وطالب المحافظ جميع رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها بضرورة تكثيف أعمال حملات رفع وإزالة جميع الإشغالات والتعديات بنطاق المحافظة وتوابعها والعمل على فرض سيادة القانون واستعادة هيبة الدولة.

وفيما يتعلق بمواجهة هطول الأمطار والسيول، أشار المحافظ إلى أنه تقرر تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد والمستشار العسكرى للمحافظة لتولى توثيق محاضر التنسيق مع أجهزة الشرطة والحماية المدنية والقوات المسلحة وإدارة الأشغال بهيئة قناة السويس ومركز الإغاثة، لمتابعة اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لمواجهة الأزمات والطوارئ.

كما تم استعراض ومتابعة تطبيقات البرنامج القومى لوزارة التنمية المحلية "مشروعك" بجميع مراكز ومدن المحافظة وتوابعها، حيث بلغ إجمالى القروض الممنوحة للشباب وصغار المستثمرين لنحو ستة ملايين جنيه.



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