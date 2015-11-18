أخبار عاجلة

مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدولة المصرية تحاول تخفيض المدة المطلوبة للسداد " -
مساء dmc - رضا " لم أتخل عن حلمي بأن أكون مهندس وعملي بدار الايتام هدفه تغيير نظرة المجتمع للايتام" -
فرانكفورت يتعادل مع بريمن بهدفين لمثلهما في البوندسليجا -
فياريال يفوز علي بيلباو بثلاثية في الليجا -
في عيد مولده الـ34.. «ريبيري» جوهرة فرنسا التي هزمت الشلل -
مساء dmc - المهندس رضا علي " عشت حياة كريمة في دار ايتام وتمت معاملتي بشكل ممتاز " -
مساء dmc - المهندس رضا علي " تربيت في دار أيتام وأصبحت مهندس وأحاول حالياً مساعدة الايتام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أحمد بن حلى: اجتماع "فيينا" وضع شبه خارطة طريق لحل الأزمة السورية

Google+ Print
أحمد بن حلى: اجتماع "فيينا" وضع شبه خارطة طريق لحل الأزمة السورية أحمد بن حلى: اجتماع "فيينا" وضع شبه خارطة طريق لحل الأزمة السورية
أكد السفير أحمد بن حلى، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن اجتماع "فيينا" الأخير حول سوريا، وضع شبه خارطة طريق لحل الأزمة السورية تتضمن عددا من العناصر.

وأشار إلى أن تلك العناصر تمثل ربما شبه خارطة طريق تشمل توحيد المعارضة والدخول فى مفاوضات بين النظام والمعارضة لتشكيل حكومة وحدة وطنية وانتقالية ثم بعد ذلك إعداد دستور وإجراء انتخابات برلمانية.

وأوضح السفير بن حلى أن تلك الخارطة ربما ملامحها لم تظهر بعد، لكن من المهم أن يتم تنفيذ كل محطة من المحطات التى رسمتها للوصول إلى حل وإنهاء لهذه الأزمة.

ولفت إلى أن الجامعة العربية وأمينها العام عبرا عن ذلك بكل وضوح، ونحن الآن فى مرحلة كيف يتم تجميع القوى المعارضة المستعدة للتحاور والحفاظ على بلدها ووطنها والتجاوب مع هذه المبادرات.

وأضاف نريد أيضا من القوى الإقليمية والدول أعضاء مجلس الأمن بأن تكون كل مواقفها إيجابية فى إطار الحل. وقال إن الجامعة العربية شاركت فى هذه المرة باجتماعات فيينا وستتواصل مشاركتها ومساهمتها فى الاتجاه للحل السياسى، خاصة وأن الجامعة العربية كانت قد احتضنت اجتماعا هاما للمعارضة عن سوريا فى بداية 2012 وكان اجتماعا مهما ووثائقه موجودة وربما يكون أحد المراجع التى يستفاد منها.

كما أشار إلى أن اجتماع فيينا أبدى اهتماما متزايدا بالنسبة لحل الأزمة السورية، خاصة مع تفاقم تداعياتها وتأثيرها على الساحة الدولية وإفرازها تنظيما إرهابيا خطيرا مثل "داعش"، قائلا "إنه ربما حل الأزمة السورية سوف يجفف بيئة ومنبع هذا العمل التنظيم الإرهابى".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365