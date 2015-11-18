العاهل الأردنى يؤكد على وجود ارتباط بين الإرهاب وأزمة المهاجرين

>قال عاهل الأردن الملك عبد الله الثانى إن مكافحة الإرهاب وأزمة المهاجرين مرتبطتان ويجب أن تعالجهما دول أوروبا والشرق الأوسط.

وفى تصريحات اليوم الأربعاء لصحيفة "دير ستاندارد" النمساوية، وصف المعركة ضد الإرهاب بأنها "حرب عالمية يجب أن نخوضها معا كفريق واحد."

كما طلب الدعم لبلدان مثل الأردن ولبنان، اللتين تعانيان اقتصاديا واجتماعيا بسبب تحمل عبء ملايين اللاجئين السوريين.

وأكد على أن فرص العمل والتعليم والصحة والسلام أمور ضرورية من أجل "مستقبل يعزز الاستقرار والأمن لمنطقتينا".

ويقوم الملك حاليا بزيارة إلى النمسا.

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