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الجزائر تستضيف اجتماع دول جوار ليبيا أول الشهر المقبل

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الجزائر تستضيف اجتماع دول جوار ليبيا أول الشهر المقبل الجزائر تستضيف اجتماع دول جوار ليبيا أول الشهر المقبل

>كشف عبد القادر مساهل الوزير الجزائرى للشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقى والجامعة العربية عن أن بلاده ستستضيف الدورة السابعة لاجتماع دول جوار ليبيا فى أول ديسمبر المقبل، مؤكدا تطابق مواقف الجزائر مع بشان التسوية فى هذا البلد.

وأكد مساهل ، فى برنامج للإذاعة الجزائرية اليوم الأربعاء، أن هذا الاجتماع سيخصص لتنسيق الجهود والمواقف لتسوية الأزمة الليبية ، مشيرا إلى أن المبعوث الاممى الجديد إلى ليبيا مارتن كوبلر سيشارك فى الاجتماع شأنه شأن ممثل الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى دول جوار ليبيا وهى تونس ومصر والسودان وتشاد والنيجر إلى جانب السلطات الليبية.

وجدد مساهل تأكيده على توافق المواقف بين الجزائر ومصر بخصوص تسوية الأزمة فى ليبيا، لافتا أن الجميع بات مقتنعا بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تنظم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى البلاد.

ونوه إلى أن الجزائر ومصر يدعمان تشكيل حكومة وحدة وطنية فى ليبيا وضرورة الوصول إلى تسوية سلمية وسياسية للازمة مع الحفاظ على الوحدة الترابية والسيادة الوطنية لهذا البلد.
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مصر 365

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