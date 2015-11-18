جبهة النصرة تعلن إسقاط طائرتى استطلاع روسيتين فى إدلب

أعلنت "جبهة النصرة" تمكنها من إسقاط طائرتى استطلاع روسيتين بمطار "أبو الظهور" العسكرى فى ريف محافظة إدلب بسوريا.

وأكد المرصد السورى لحقوق الإنسان -حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية الأربعاء، إسقاط الجبهة طائرتى استطلاع فى ريف محافظة إدلب دون أن يتمكن من تحديد أن كانت روسية أم لا.

من جانبه، قال مصدر عسكرى سورى فى تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدة من الجيش النظامى "دمرت آليات ووكرًا لمتزعمى التنظيمات الإرهابية جنوب مدرسة الأربعين وقضت على تجمعات للإرهابيين فى حى المنشية وجنوب ساحة بصرى فى منطقة درعا البلد".

وأضاف المصدر العسكرى السورى أنه فى الريف الشمالى الشرقى تأكد "وقوع خسائر كبيرة فى صفوف التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت زعامة (جبهة النصرة) خلال ضربات محكمة لوحدة من الجيش على أحد تجمعاتهم شمال غرب جسر الغارية الغربية".

كانت "جبهة النصرة" قد سيطرت فى سبتمبر الماضى على مطار أبو الظهور العسكرى الذى حاصرته لعامين، بعد معارك عنيفة مع قوات النظام السورى.

يشار إلى أن جبهة النصرة هى ذراع تنظيم القاعدة فى سوريا، وتتقاتل مع تنظيم "داعش" برغم الخلفية الجهادية المشتركة لأسباب تتعلق بالسيطرة والتنازع حول من منهما له حق ممارسة السلطة.

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