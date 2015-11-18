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فساتين ملكية للسجادة الحمراء في حفل Bambi Awards

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فساتين ملكية للسجادة الحمراء في حفل Bambi Awards فساتين ملكية للسجادة الحمراء في حفل Bambi Awards

الإثنين 16-11-2015 14:45

أقيم ليلة البارحة حفل توزيع جوائز Bambi Awards في مدينة برلين، بحضور العديد من النجمات و عارضات الأزياء المتألقات بإطلالات جميلة و فساتين ملكية يمكن أن تلهمك في إطلالة السهرات.
كانت الفساتين الفضية البراقة خياراً أولاً لعدد من النجمات الحاضرات، حين شاهدناها تزيّن إطلالة فرانزيسكا كنوبي Franziska Knuppe بفستانها الملكي الأنيق وفستان هانا هيرزينسبرنغ Hannah Herzsprung ذي التصميم الناعم، بينما اختار عدد من النجمات اللون الأبيض لإطلالة ناعمة وأنيقة، مثل فينيسا فوشز و Vanessa Fuchs وتوني غارن Toni Garrn، التي حضرت الحفل ببدلة بيضاء أنيقة. ولا يمكن أن ننسى إطلالة هيلاري سوانك Hilary Swank، التي جمعت اللونين الأبيض و الأسود في إطلالة مميزة.

وقد استحقت عارضة الأزياء الشهيرة هايدي كلوم Heidi Klum لقب الإطلالة الأجمل في حفل Bambi Awards، إذ كانت متألقة بفستان ملكيّ جذاب، يحمل توقيع المصمّم زاك بوزن Zac Posen، نسّقته مع مجوهرات ماسيّة رائعة. أمّا النجمة ريتا أورا Rita Ora، فقد تميّزت بإطلالة مزدحمة بالتفاصيل، على الرغم من محاولتها اختيار فستان براق من ماركيزا Marchesa ، ما أفقدها طابع الأناقة والرقيّ.

شاهدي معنا أجمل الإطلالات من حفل Bambi Awards، الذي أقيم مؤخراً، وشاركينا برأيك!

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