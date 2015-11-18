"ألومينيا" مجموعة جديدة من توقيع "صفي أند أورا"

أطلقت علامة "صفي اند أورا" مجموعتها الأولى من الأزياء لموسم خريف وشتاء 2015-2016 والمستوحاة من أجواء التناقض بين الغموض والقوة التي تشعر بها كل إمرأة، تحب أن تبرز أنوثتها بطريقة راقية.

لكل قطعة من هذه المجموعة حكَايَةٌ لِجَانِبٍ مِنَ حيَاةِ المرأة التي تعشق الجرأة، وتعبر عن شخصيتها بلا قيود، بلمسة من الإثارة التي تجذبك الى عالم من السحر. وقد تمت صناعة المجموعة بأجود أنواع الحرير وبدقة شديدة، فاستعمل حرير الـ"Gazar" و"Zibeline"، إضافة الى التطريز والخياطة بأفخم أنواع المعادن والكريستال.

يذكر أن "صفي أند أورا" هي علامة جديدة في عالم الازياء الراقية، تقع في قلب العاصمة اللبنانية بيروت للمصممان ليديا صفي الدين وناظم اورا.