نانسي عجرم مازالت ملهمة دار مجوهرات "داماس"

دار "داماس" Damas للمجوهرات الرائدة في الشرق الأوسط والتي تأسست عام 1907، أعلنت عن تجديد شراكتها مع النجمة نانسي عجرم وعن إطلاقها مجموعة "فرفشة" الجديدة خلال مؤتمر صحفي جرى في فندق الفينيسيا في بيروت.

أقراط النجمات دليل أناقتهن

وقد ارتبط اسم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعلامة فرفشة منذ انطلاقها، وكانت بمثابة مصدر إلهام لبعض القطع في المجموعة. وبصفتها سفيرة العلامة التجارية، قامت نجمة الغناء العربي بالإشراف على تصاميم مجموعة "فرفشة" المخصصة للأطفال لتعكس من خلالها براءة الأحباء الصغار.

وتضم مجموعة "فرفشة" الجديدة تشكيلة من الخواتم والأساور والأقراط والقلائد التي تعكس حيوية الشباب. وتتوفر التشكيلة بالذهب الأصفر الكلاسيكي والذهب الوردي الأنيق، وتعكس هوية المجموعة من خلال البساطة وتفرد التصاميم في كل قطعة، كما تشمل المجموعة مجوهرات خاصة بالأطفال.

وفي حديثها عن تجديد الشراكة، قالت النجمة نانسي عجرم: "إنه لمن دواعي سروري أن أكون الوجه الإعلامي لفرفشة مرة أخرى. فالمجموعة الجديدة تمثل كل ما كنت أتطلع إليه في المجوهرات التي تناسب إطلالاتي اليومية. وقد قمت بالإشراف على تصميم مجموعة فرفشة للأطفال، وأرجو أن ينال ذوقي إعجاب الجميع".

مجموعات "فرفشة" من "داماس" Damas تتمتع دائماً بأجمل التصاميم، وأكثرها عصرية ومواكبة للموضة كما أنها تناسب مختلف أذواق النساء وخاصة الشابات منهن!

سيعجبك أيضاً:

تعرفي إلى أحدث مجموعات المجوهرات من شانيل