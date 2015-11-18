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تعرفي هنا إلى أجمل تنورة في هذا الموسم!

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تعرفي هنا إلى أجمل تنورة في هذا الموسم! تعرفي هنا إلى أجمل تنورة في هذا الموسم!

الإثنين 16-11-2015 23:53

جميع النساء عاشقات للتنانير، ويعتبرنها قطعة أساسية في خزائنهن، لأنها تُعطي أسلوباً أنيقاً، وراقياً، كما أنها تجمع بين العصرية والكلاسيكية.
والتنانير على مختلف أنواعها موجودة في الموضة، منذ زمن قديم جداً، غير أنها في كلّ موسم يُعاد تقديمها بطرق مختلفة ومبتكرة. ويتفوق تصميم تنورة على أخرى، إن من حيث الشكل، أو اللون، أو القماش؛ لهذا، دعينا نعرّفك اليوم إلى أجمل تنورة في هذا الموسم!

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"تنورة الكسرات" أو كما تسمّى في المعنى الرائج Pleated Skirt هي نوع من التنانير موجود منذ زمن بعيد جداً، غير أنه قد عاد ليكون الصيحة الأقوى في هذا العام على منصّات العروض.

وقد رأينا من تنانير الكسرات مختلف التصاميم، فمنها الطويلة، ومنها القصيرة، أو تلك التي تصل حدّ الركبة. أمّا ألوانها فقد تنوّعت بشكل كبير، فمنها الألوان الداكنة كالأسود، والبني، والزيتي، كما بين الألوان الهادئة كالزهريّ والأزرق الفاتح والبيج، إلى جانب الألوان الصاخبة كالأحمر والأصفر والبيج. أمّا أقمشتها فقد شملت العديد من الأنواع مثل: الساتان، والشيفون، والقطن، والجلد، وغير ذلك…

وقد رأينا أجمل التصاميم منها لدى كلّ من: "غوتشي "Gucci، و"مارك جايكوبس"Marc Jacobs، و"مايكل كورس"Michael Kors، و"ميو ميو"Miu Miu، و"بالمان"Balmain وغيرهم…

بإمكانك ارتداء هذا النوع من التنانير للمناسبات الصباحية لإطلالة كاجوال، بعد تنسيقها مع توب قطنية وحذاء من دون كعب، كما بإمكانك ارتداء هذا النوع في السهرات، والمناسبات الرسمية، بعد إجراء تنسيق مع قميص أنيق وحذاء بكعب عالٍ.

شاهدي اختياراتنا من تنانير الكسرات لتتعرّفي إلى التنورة الأجمل لموسم خريف وشتاء 2015-2016!

 

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