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3 إطلالات ناعمة من أمل العوضي، أيها الأجمل؟

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3 إطلالات ناعمة من أمل العوضي، أيها الأجمل؟ 3 إطلالات ناعمة من أمل العوضي، أيها الأجمل؟

الثلاثاء 17-11-2015 05:47

تشارك الممثلة الكويتية أمل العوضي متابعيها على الانستقرام بإطلالاتها اليومية دائمًا ، وقد لفتتنا مؤخرًا 3 إطلالات أردنا أن نعرضها عليك لتقيّميها .
في الإطلالة الأولى اختارت أمل فستانًا جميلًا من فالنتينو Valentino بدرجات الوردي والأسود لتنسقه مع حذاء بوت أسود وحقيبة شانيل Chanel، أما في الإطلالة الثانية فقد ظهرت بتنورة مورّدة مع توب أبيض، وقد أكملت إطلالتها بحقيبة هيرميز الشهيرة مع حذاء أنيق، وفي الإطلالة الثالثة بدت أمل العوضي متألقةً بفستان لانفان Lanvin الرائع مع حذاء أنيق باللون الأسود وحقيبة هيرميز Hermes خضراء .
نجحت أمل برأينا في تنسيق الإطلالة الثانية والثالثة ولكنها لم توفق في إظهار جمال فستان فالنتينو Valentino في الإطلالة الأولى، فهل توافقينا الرأي ؟

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سيدتي