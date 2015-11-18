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تيفاني "Tiffany" تكشف عن أنماط جديدة للنظارات لموسم العطلات

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تيفاني "Tiffany" تكشف عن أنماط جديدة للنظارات لموسم العطلات تيفاني "Tiffany" تكشف عن أنماط جديدة للنظارات لموسم العطلات

الثلاثاء 17-11-2015 17:14

قدمت دار "تيفاني أند كو" Tiffany & Co أنماط جديدة في مجموعة نظارات "تيفاني" Tiffany لموسم العطلات، أحدث العروض في فئات النظارات الطبية والشمسية مُزيَّنة بتفاصيل مُميزة لمجموعة "تيفاني أنفيتي" Tiffany Infinity المستوحاة من رمز قديم للطاقة والحيوية، وعلامة القلب الخاصة بـ" ريتورت تو تيفاني Return to Tiffany التي تعد عنصرًا مميزًا للتراث العظيم من الجمال والتميز بشركة تيفاني للمجوهرات، و مجموعة "أطلس" Atlas التي تم تقديمها لهدايا موسم العطلات في تشكيلة خاصة تؤكد مكانتها المميزة في تراث تصاميم "تيفاني" Tiffany.

نظارات "أطلس" Atlas المستوحاة من الساعة الكبيرة الموضوعة أعلى مدخل المتجر الرئيسي لـ "تيفاني" Tiffany في شارع فيفث افينو، معززة بشكل براق، كالمجوهرات، بالأرقام الرومانية المدهشة للساعة. النظارات المتوافرة في جميع أنحاء العالم بداية من خريف 2015، تمهد الطريق إلى هدايا الأعياد وجميع المناسبات الهامة.

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