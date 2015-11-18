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ساعات "تشارمز إكسترا أوردينير" من "فان كليف أند أربلز" تفوح بعطر الأزهار!

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ساعات "تشارمز إكسترا أوردينير" من "فان كليف أند أربلز" تفوح بعطر الأزهار! ساعات "تشارمز إكسترا أوردينير" من "فان كليف أند أربلز" تفوح بعطر الأزهار!

الثلاثاء 17-11-2015 18:19

بعد أن أتحفتنا بمجموعة ساعاتها التي حملت اسم "تشارمز" Charms، ها هي دار "فان كليف أند أربلز" Van Cleef&Arpels العريقة تضيف لمسات جمالية ساحرة على هذه المجموعة. فقد أضافت إليها تصاميم زيّنتها باقات من الأزهار المتلألئة التي تحمل رسائل نابضة بالحبّ.
مجموعة "تشارمز إكسترا أوردينير" Charms Extraordinaire الجديدة، تتميّز بتصميمها الغنيّ، حيث تزيّن قرص الساعة بأزهار الحوذان، والنرجس البري، والزعفران، والليلك، والمنثور، وبزهرات أذن الفأر المعروفة باسم "لا تنسني".
وقد أطلقت "فان كليف أند أربلز" Van Cleef&Arpels هذه المجموعة بإصدار محدود، يتألف من ثلاثة موديلات، ذات أحجام مختلفة وبألوان مختلفة من الذهب. تتوافق فيها تدرّجات الأحجار التي تزيّن موضع الزجاجة من الساعة مع لون الساعة نفسها. كما تتميّز الساعة بسوارات لمّاعة من جلد التمساح يمكن استخدامها بشكلٍ متبادل، لتناسب جميع الأوقات والمزاجات. وتبدو الزهرة التي تمثّل رمز الساعة منقوشةً على الجزء الخلفي من الحاوية لتضيف لمسةً نهائية على القصة التي يرويها قرص الساعة في الجزء الأمامي.
تعرّفي بالصور على مجموعة Charms Extraordinaire من Van Cleef&Arpels واختاري التصميم الذي يعجبك.

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سيدتي