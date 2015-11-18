الأمهات في هوليوود يتألقن على السجادة الحمراء

أقيم مؤخراً حفل عشاء Baby 2 Baby الخيري في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وقد زينت السجادة الحمراء العديد من الإطلالات والفساتين الأنيقة للأمهات في هوليوود، جمعنا لك أجمل 15 إطلالةً لنستعرضها معًا في السطور التالية:

لفتنا الحضور البارز للونين الوردي والأبيض على السجادة الحمراء لهذا الحفل من أجملها إطلالة جيسيكا بايل Jessica Biel بتصميم وردي رائع بأكتاف بارزة وإطلالة الفاشنيستا كريسيل ليم Chriselle Lim التي بدت كالباربي بالوردي الأنيق، بالإضافة لإطلالة العارضة روزي هانتنغتون Rosie Huntington بفستانها القصير بالورد الشاحب. أما الإطلالات البيضاء فقد كانت أكثر جرأةً إذ شاهدنا الممثلة جيمي كينغ Jaime King بفستان أبيض براق بينما اختارت كل من كورتني كارداشيان Kourtney Kardashian و جوردانا بروستر Jordana Brewster البدل البيضاء ليحصلن على إطلالة تجمع بين البساطة والجرأة.

من ناحية أخرى أعجبنا بالإطلالات الدرامية السوداء في هذا الحفل كإطلالة كيري واشنطون Kerry Washington وريس ويذرسبون Reese Witherspoon بتصاميم جيامباتيستا فالي Giambattista Valli و إطلالة غوين ستيفاني Gwen Stefani الأنيقة بتصميم رائع للفستان الأسود القصير . ومع طغيان الإطلالات البسيطة ذات الألوان المحايدة على السجادة الحمراء برزت إطلالتين تحديداً كانتا مفعمتين بحيوية الألوان وهي إطلالة جيسيكا ألبا Jessica Alba بفستانها الأصفر الناعم وإطلالة جيني ديوان Jenna Dewan بتصميم مونيك لولييه Monique Lhuillier ذو اللون الأخضر الناعم .

شاهدي معنا تألق أجمل الأمهات في هوليوود وشاركينا برأيك .

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