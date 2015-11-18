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من "برادا" أجمل النظارات للمرأة العصرية!

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من "برادا" أجمل النظارات للمرأة العصرية! من "برادا" أجمل النظارات للمرأة العصرية!

الثلاثاء 17-11-2015 01:15

مجموعة النظارات الجديدة الخاصة بالسيدات من "برادا" Prada لموسم خريف/شتاء 2015 هي عبارة عن تنوعات لشعار الجمال. أسلوب فائق الأنوثة وثراء لوني، أشكال متسعة وسماكات خفيفة.

اختاروا الأجمل بالنظارات الطبية بين النجمات

المجموعة الخاصة الجديدة والتي تحمل اسم "برادا سوفت بوب" Prada Soft Pop لموسم خريف/شتاء 2015 تمزج بين ذكريات السبعينيات والمظهر الناعم لفن البوب: درجات الباستيل تسيطر على المجموعة بالكامل لتمنح إحساسًا بالرقة والأنوثة للإطارات الضخمة.
أما المجموعة الخاصة "برادا جورنال" Prada Journal تفخر بموديل جديد للنظارات الطبية للمرأة. الخطوط المتعرجة والحافات البارزة على الأذرع تؤكد العمل الحرفي الماهر واستخدام مواد عالية الجودة للحصول على أسلوب أساسي مستوحى من الماضي.
وأخيرًا يعود المعدن ليصبح بطلًا، بتصميم خيطي الشكل مثل أعوام السبعينيات بجانب استخدامات الأسيتات بشكل جريء وأحجام متسعة في المجموعة الجديدة.
وهنالك تصاميم مختلفة من النظارات الشمسية والطبية ومتنوعة بألوانها وأشكالها، بعضها مستوحى من عرض المجموعة للألبسة الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2015-2016 وبعضها مستوحى من الطبيعة أو من ثقافة البوب أو غيرها، وجميع النظارات مزينة بشعار "برادا" Prada العريق على الذراع.
مجموعة مميزة ورائعة، وتناسب مختلف الأذواق كما مختلف المناسبات.

 

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