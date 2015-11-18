بالصور.. ختام فعاليات مسابقة ملكة جمال بلجيكا 2016 بسهل حشيش فى الغردقة

انتهت فعاليات معسكر وتدريب مسابقة ملكة جمال بلجيكا لعام 2016 "Miss Belgium 2016" وعددهن 30 متسابقة والتى أقيمت بمنتجع سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة.

من جانبه، قال سامى محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن التصفيات النهائية لمسابقة ملكة بلجيكا، والتى شارك فيها 30 متسابقة كانت بتغطية إعلامية مميزة واختيار الحاصلة على لقب الملكة سيكون فى حفل كبير يعقد يوم 9 من يناير المقبل فى بروسكل بحضور أكثر من 1200 شخص لإرسال رسالة لكل دول العالم بأن مصر مستقرة والانطباع لدى كل الحضور أن مصر آمنة.

كما صرح أحمد خالد مدير عام مجموعه الفنادق التى استضافت المسابقة، أن مثل هذه النوعيات من المسابقات تساعد كثيرا فى تنشيط السياحة فى مصر خاصة أن كان بصحبتهم عدد كبير من كبريات الصحف البلجيكية وثلاث قنوات تليفزيونية بلجيكا لينقلوا من خلال وسائل الإعلام المختلفة أن مصر آمنة.

وكانت قد شهدت منطقة سهل حشيش جنوب الغردقة حفل ممزوج بالفلكلور الشعبى المصرى التنوره والطبل البلدى والمزمار عند وصول 30 متسابقة بلجيكية للمشاركة فى المسابقة يوم الأربعاء الماضى، وبرفقتهم ممثلون عن كبرى الصحف البلجيكية المختلفة وأعضاء اللجنة المنظمة للمسابقة.

يأتى ذلك ضمن الجهود المتواصلة لوزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة والمكتب السياحى المصرى ببروكسل لتحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحى المصرى والترويج له وتحدياً للشائعات، وتأكيداً على أمن وأمان المقصد السياحى المصرى.

تقوم اللجنة المنظمة لمسابقة ملكة جمال بلجيكا باصدار مجلة باسم "Show Magazine" والبالغ عدد صفحاتها 150 صفحة ومعدل توزيعها عدد 10 آلاف نسخة، حيث سيتم تخصيص عدد 10 صفحات بالمجلة لاستعراض قصص وصور الرحلة التى ستقوم بها المتسابقات إلى الغردقة، وسيتم منح المكتب السياحى ببروكسل صفحة كاملة مجاناً فى هذه المجلة للترويج والإعلان الدعائى عن المقصد المصرى.

ويعرض الموقع الإلكترونى لملكة جمال بلجيكا صور المتسابقات ورحلتهم إلى سهل حشيش، وقبل سفرهم سيدرج بالموقع صور عن المقصد الذى سيتم السفر اليه وموقع الاقامة الفندقية به. ويبلغ عدد زوار الموقع الإلكترونى المذكور 10 آلاف زائر يومياً ويتزايد العدد إلى 50 ألف زائر يوميا، وذلك فى الأسبوع السابق للحفل الختامى الرسمى للإعلان عن تتويج ملكة جمال بلجيكا.

كما تتضمن فعاليات الحدث، مؤتمرا صحفيا بحضور رئيس هيئه تنشيط السياحة وبمشاركة العديد من ممثلى مختلف الصحف البلجيكية يعرض خلاله فيلم ترويجى عن المقصد السياحى المصرى.

جدير بالذكر أنه سوف يقام حفل ختامى يوم 9 يناير بمسرح Plopsa Theatre بمدينه بروكسيل بحضور ملكه جمال العالم وأكثر من 1200 شخص من كبار الشخصيات وسيتم بث وقائع الحفل الختامى على الهواء مباشرة عبر القنوات التليفزيونية الناطقه باللغة الفرنسية والفلمنكية، مما يعد فرصة جيدة للترويج للمقصد السياحى المصرى بالسوق البلجيكى والذى حقق لمصر عام 2014 عدد ( 74246 ) سائحا.

- بالصور.. الغردقة تستضيف مسابقة ملكة جمال بلجيكا لتنشيط السياحة.. 30 مشتركة تنافس على لقب "Miss Belgium 2016".. المزمار البلدى والتنورة فى استقبال المشاركين.. وحضور كبير لممثلى الصحف البلجيكية

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